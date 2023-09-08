إجراء في كفر الشيخ لإسعاف المرضى والمصابين

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتبرعين بالدم في حملتين شهدتهما قريتي محب بك بدسوق ومنية المرشد بمطوبس، موجها الشكر للقائمين على الحملتين، والميسرين لأعمالهما، لتوفير أكياس الدم، لإسعاف المرضى والمصابين.



وفي سياق متصل، نظم بنك الدم بمستشفى فوة المركزى، حملة للتبرع بالدم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، ومتابعة وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بقرية منية المرشد.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد الفار، مدير المستشفى، والدكتور وليد مفتاح، مدير بنك الدم، ووجود الحملة من العاملين ببنك الدم من تمريض وفنيين، ووجدت الحملة صدى وإقبالاً من المواطنين والتزامهم بكافة التدابير، والاحتياطات والتعليمات.

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