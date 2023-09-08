أوبو تطلق رسميا هاتف A38  بكاميرا 50 ميجابكسل وشحن 33 وات

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية هاتفها الجديد أوبو A38 في الهند، بعد إطلاقه في كل من الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، وهو هاتف اقتصادي موفر في الميزانية بمواصفات جذابة أهمها كاميرا عالية الدقة وشاشة ذات معدل تحديث عالي وشحن سريع بقدرة 33 وات. إليك كل تفاصيله في السطور التالية.

مواصفات Oppo A38

يحتوي أوبو OPPO A38 على شاشة عرض نوع LCD مقاس 6.56 بوصة بجودة HD + وتتمتع بمعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز لتجربة مشاهدة وتمرير سهلة وسلسة. في الداخل.

يتم تشغيل أوبو بواسطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G85 تعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، ويمكنك إضافة المزيد باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية إذا أردت ذلك.

بالنسبة للبرمجيات الخاصة بجهاز أوبو، فهو يعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1 من "أوبو" كما إنه هاتف ثنائي الشريحة، لذا يمكنك استخدام بطاقتي SIM أو بطاقة SIM واحدة وبطاقة ذاكرة.

Oppo A38

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وهي رائعة لالتقاط صور واضحة، مع كاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية. توجد في المقدمة كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

من أهم عوامل الأمان في الموبايل وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، كما أنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء، وليس الغمر في الماء، كما أنه يأتي مع منفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم.

فيما يخص الاتصالات، مزود بتقنية 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يحزم وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بسرعة 33 وات.

التسعير والتوافر

يأتي بسعر 12.999 روبية هندية، ةيتوفر هاتف Oppo A38 حاليًا للطلب المسبق على موقع العلامة التجارية. سيبدأ الشحن في 13 سبتمبر، ومن المتوقع طرحه أيضا على موقع Flipkart في ذلك الوقت تقريبًا. يأتي بخيارين من الألوان: Glowing Gold وGlowing Black.