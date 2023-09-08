عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق رسميا هاتف A38  بكاميرا 50 ميجابكسل وشحن 33 وات

Oppo A38
Oppo A38

 

أطلقت شركة  أوبو  Oppo الصينية هاتفها الجديد أوبو A38 في الهند، بعد إطلاقه في كل من الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، وهو هاتف اقتصادي موفر في الميزانية بمواصفات جذابة أهمها كاميرا عالية الدقة وشاشة ذات معدل تحديث عالي وشحن سريع بقدرة 33 وات. إليك كل تفاصيله في السطور التالية.

مواصفات Oppo A38

يحتوي  أوبو  OPPO A38 على شاشة عرض نوع LCD مقاس 6.56 بوصة بجودة HD + وتتمتع بمعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز لتجربة مشاهدة وتمرير سهلة وسلسة. في الداخل.

 يتم تشغيل أوبو بواسطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G85 تعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، ويمكنك إضافة المزيد باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية إذا أردت ذلك.

بالنسبة للبرمجيات الخاصة بجهاز أوبو، فهو يعمل بنظام أندرويد 13 مع  واجهة مستخدم ColorOS 13.1 من "أوبو" كما إنه هاتف ثنائي الشريحة، لذا يمكنك استخدام بطاقتي SIM أو بطاقة SIM واحدة وبطاقة ذاكرة.

Oppo A38

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وهي رائعة لالتقاط صور واضحة، مع كاميرا بورتريه  بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية. توجد في المقدمة كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

من أهم عوامل الأمان في الموبايل وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، كما أنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء، وليس الغمر في الماء، كما أنه يأتي مع منفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم.

ريلمي يتفوق على أوبو.. مقارنة شاملة بين Reno 10 وRealme GT 5

كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

فيما يخص الاتصالات،  مزود بتقنية 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يحزم وحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بسرعة 33 وات.

التسعير والتوافر

يأتي بسعر 12.999 روبية هندية، ةيتوفر هاتف Oppo A38 حاليًا للطلب المسبق على موقع العلامة التجارية. سيبدأ الشحن في 13 سبتمبر، ومن المتوقع طرحه أيضا على موقع Flipkart في ذلك الوقت تقريبًا. يأتي بخيارين من الألوان: Glowing Gold وGlowing Black.

أوبو OPPO أوبو A38 الهند الامارات العربيه المتحده oppo A38 مواصفات Oppo A38

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

حزين.. عمر ربيع ياسين يعتب على الأهلي بسبب والده

موضوعات متعلقة

موبايلات الفئة المتوسطة.. مقارنة بين هونر 90 Pro و ريلمي 11 Pro Plus

عصر جديد لسرعة الموبايلات.. ميدياتك تعلن أول معالج لها بدقة تصنيع 3 نانو

الصين تحظر استخدام iPhone على مسؤولي الحكومة .. القصة الكاملة

منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax

الفلاج شيب القادم.. موتورولا تكشف إعلانات جديدة  Edge 40 Neo

ازاي تفك ربط حساب Instagram عن Facebook

لو نسيت فيسبوك مفتوح على جهاز.. إزاي تعمل logout وانت بعيد

جوجل تكتب شهادة وفاة تطبيق Movies& TV

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة العشرين تلبيه لدعوة رئيس وزراء الهند

أهم ملفات أجندة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين.. تفاصيل

مهاجم بوروسيا دورتموند السابق يُعلق على مفاوضات الأهلي

رئاسة الجمهورية: قمة العشرين تأتي هذا العام في سياق دولي حساس ومليء بالتحديات

مصدر أمنى يكشف حقيقة الأعداد المتداولة عن القتلى والجرحى خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة

اكتشاف القرن.. رجل نرويجي يعثر على مجوهرات نادرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ