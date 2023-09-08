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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة حقك تنظمى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 21 ألف سيدة مجانا بالمنيا

حملة من حقك تنظمي
حملة من حقك تنظمي

أنهت مديرية الصحة بالمنيا المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار " حقك تنظمى " لخدمة أهالى قرى 5 مراكز على أن تبدأ المرحلة الثانية الأحد القادم فى 4 مراكز ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلى المناطق النائية و القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

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أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لحوالى 21 ألف و127 منتفعة فى 5 مراكز ( مغاغة،مطاى، سمالوط، ديرمواس، ملوى)، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة فى الفترة من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 من نفس الشهر حيث تم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا .

أوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات إلى جانب العيادات المتنقلة، لما يقرب من 19 ألف و138 منتفعة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة، وتوفير وسائل حديثة مدعومة من وزارة الصحة بالمجان، وتقديم المشورة الطبية لحوالي 19949 سيدة، فضلا عن تنفيذ 4560 ندوة للتوعية والتثقيف الصحى .

يشار إلى أن فعاليات الحملة يتم تنفيذها على مرحلتين حيث انطلقت المرحلة الأولى من السبت 2 سبتمبر الجارى وانتهت الأربعاء 6 من نفس الشهر في 5 مراكز (مغاغة و مطاى و سمالوط وديرمواس وملوى )

فى حين تنطلق المرحلة الثانية من الأحد 10 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الخميس 14 من نفس الشهر فى 4 مراكز ( بنى مزار والمنيا وأبوقرقاص والعدوة ).

أسامة القاضي محافظ المنيا التامين الصحي الشامل الخدمات الطبية والعلاجية تطبيق التأمين الصحي الشامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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