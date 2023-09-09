بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي القاهرة مطروح وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين.



تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 60 ب الطريق الدولي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين جثة هامدة باسم يامن م. ج، 3 سنوات كما استقبلت المستشفى 4 مصابين وهم:

صفية م. م، 54 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن، يزيد م. ج 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رافعة ع. ع، 65 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، تغريد ج. ا 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود ج. ا، 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ "،