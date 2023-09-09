وزير التموين يفتتح معارض أهلا بالمدارس في شبرا الخيمة

يفتتح اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا بالمدارس بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة .

وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن بشبرا الخيمة.

وتقدم تلك المعارض جميع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وكراسات وأقلام وكافة مستلزمات الطلبة للمدارس بتخفيضات عن مثليتها في باقي المحال التجارية.

وفي سياق مسبق، أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إطلاق مبادرة أهلا بالمدارس، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة؛ وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.