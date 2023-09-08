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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق من وزارة الصحة يتفقد بدء تشغيل مستشفى القناطر المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام فريق من وزارة الصحة بتفقد مستشفي القناطر الخيرية المركزي لمتابعة إجراءات ما قبل التشغيل بالمستشفي.

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واستهل الفريق زيارته بعقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتشغيل المستشفي ، ثم تفقد أقسام المستشفى من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير خطة المستشفيات، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.


جدير بالذكر أن المستشفى تتكون من ٨ غرف عمليات ، وغرفتين للمناظير ، و٣١ سرير عناية مركزة ، و١٦ سرير عناية متوسطة ، ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، كما تحتوي المستشفى علي عدد ٣٨ جهاز للغسيل الكلوي ، بالإضافة إلي أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم والعلاج الطبيعي والطواريء.


من جانبه أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة أنه يتم العمل علي قدمٍ وساق لاستكمال توريد باقي الأجهزة لافتتاح المستشفى في القريب العاجل ، وادخالها الخدمة بكامل طاقتها ، لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.


واشار الى أنه سيتم الاعتماد في فرش وتجهيز المستشفي علي أعلي مستوي ، سواء في الأجهزة الطبية أو الأثاث الغير طبي و الفرش الإداري بما يتناسب مع أداء خدمة متميزة للمرضي.

القناطر الخيرية مستشفي القناطر الخيرية المركزي وزارة الصحة وكيل الوزارة تجهيز المستشفي

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