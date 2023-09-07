صحة القليوبية تطلق قوافل طبية علاجية مجانية بإدارتي الخانكة وكفر شكر.. صور

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية قوافل طبية مجانية بقرى المنايل وتصفا بادراتى الخانكة وكفر شكر .



جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ، بالتنسيق مع دكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية بالقليوبية.



وقدمت القافلتين منظومة خدمات طبية متكاملة حيث يجرى الكشف على المرضى وتسليم الأدوية مجاناً ، وجميع التحاليل والأشعة بالمجان.



و تضمنت القافلتين العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .

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