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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تطلق قوافل طبية علاجية مجانية بإدارتي الخانكة وكفر شكر.. صور

جانب من القوافل
جانب من القوافل

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية قوافل طبية مجانية بقرى المنايل وتصفا بادراتى الخانكة وكفر شكر .


جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ، بالتنسيق مع دكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية بالقليوبية.


وقدمت القافلتين منظومة خدمات طبية متكاملة حيث يجرى الكشف على المرضى وتسليم الأدوية مجاناً ، وجميع التحاليل والأشعة  بالمجان. 


و تضمنت القافلتين العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .

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