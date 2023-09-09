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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية العلوم بجامعة القاهرة تصدر تعليمات هامة للطلاب الجدد .. والدراسات العليا للتربية تعلن عن موعد اختبارات القبول بالبرامج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن مصروفات الدبلومات المهنية

كلية العلوم تكشف عن خطوات التقديم للطلاب الجدد

 

تبدأ جامعة القاهرة فى عقد اختبارات القبول ببرامج الكليات المختلفة ، سواء للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة أو طلاب الدراسات العليا أو طلاب التعليم المدمج ، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024 . 

ومن جابنها ، أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن عقد اختبارات الحصول على شهادة التحول الرقمى بمركز تطوير برامج التنمية المهنية للمعلم بالكلية

و أوضحت الدكتورة  إيمان هريدى ، على أن كورس التحول الرقمى بمركز تطوير برامج التنمية المهنية للمعلم بكلية الدراسات العليا للتربية- جامعة القاهرة ، كما أن المركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على الكورس كامل المحاضرات والامتحانات (سبع موديولات) عبارة عن (ورد - أكسل _ بوربوينت _أكسيس _ موبيل ابلاكيشن _ ويب سيرش _ آى تى ). 

كما أعلنت الدكتورة إيمان هريدى ، عن موعد اختبار القبول الخاص ببرامج الكلية المختلفة من الدبلومات حتى الماجستر و الدكتوراه . 

و أكدت عميدة الكلية ، أن اختبارات  القبول الخاص ببرامج الكلية المختلفة تبدأ يوم يوم الثلاثاء 12 سبتمبر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر ، مشيره إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء و أرقام الجلوس لكل مجموعة فيما بعد .

وعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتورعصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.و 

أشار مدير المركز ، إلى أنه يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به ، مؤكدا على أن مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.
 

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مصروفات الدبومات 

الدبلوم المهنى للمحاسبة           6200 جنيه

دبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة         6050 جنيه

خدمة التغذية التطبيقية        6200 جنيه 

دبلوم إعداد معلمى العربية للناطقين بغيرها      6050 جنيه 

دبلوم الإعلام الرياضى         6050 جنيه 

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم الملفات الجدد للعام الدراسى 2023-2024. 

قال الدكتور أحمد الشريف ، تقوم إدارة شئون التعليم و الطلاب بإعلان الطلاب الجدد بأرقام الكود الخاصة بكل طالب و إعلانهم بموعد تسليم الملفات على حسب شرائح المقسمه وفقا لارقام الكود بالإضافة لإعلانهم الأوراق المطلوبه و الإعلان بموعد الكشف الطبى المقرر لهم.

و أضاف “ عميد الكلية ” ، على الطلاب الجدد أن يتقدموا إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب فى الموعد المخصص لكل طالب و يقدموا بطاقة الترشيح و رقم الكود الخاص بهم المعلن الى موقع الكلية ثم يقوم مسئول المستوى الأول بالتعاون مع الطالب و تقديم له الطلب الالتحاق و أستمارة الكشف الطبى و استمارة البطاقة الجماعية و يجب على كل طالب وضع المستندات المطلوبه بالملف الخاص به ثم ملأ طلب الالتحاق

و أوضح ، على كل طالب سداد المصروفات المقررة علية وذلك عن طريق خدمة ( فورى ) وفقا لرقم الكود الذى حصل علية بعد تسجيل الجدول الدراسى و تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية و رسوم الكشف الطبى

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية العلوم جامعة القاهرة 

- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد ٢ صورة منها

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد ٢ صورة منها

- أصل بطاقة الترشيح

- عدد ٨ صور شخصية ٤*٦

المستندات المطلوبة للتجنيد لطلاب الذكور

- نموذج ٢ جند بالاضافة ألى نموذج ٦ جند للطلاب المطلوب تأجيل تجنيدهم فى نفس العام الجامعى

- صورة شهادة الثانوية العامة

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومى

التعليم المدمج مصروفات الدبلومات جامعة القاهرة الماجستر كلية العلوم جامعة القاهرة المستندات المطلوبة

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