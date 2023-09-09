تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

يعد طبق البيض المقلي من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين في وجبة الإفطار، وقد يستخدم البعض له بعض الإضافات كإضافة البلوبيف، فهل هذا الطبق من الأطباق المفيدة.

مخاطر تناول البلوبيف

والمشكلة لا تكمن في البيض وإنما في البلوبيف، فهو من اللحوم المصنعة التي تشكل ضررًا كبيرًا على صحة الجسم، ويمكنها أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، لاحتوائه على مركبات كيميائية.

وقد يتسبب تتاول البلوبيف في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وسرطان المعدة، وسرطان الأمعاء، وأمراض القلب، وفقا لما نشر في موقع Healthline الطبي.

ويحتوي البلوبيف على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم التي تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم، التي تزيد مخاطر على القلب.

مخاطر تناول البلوبيف

وتؤثر نسبة الأملاح المضافة إلى البلوبيف على صحة المعدة، نتيجة للإصابة بالبكتيريا الملوية التي تصيبك بقرحة المعدة، ويمكن أن يتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان المعدة.

وأغلب الأشخاص تعتقد بأن تعرض البلوبيف لدرجة حرارة عالية مع البيض يقلل من مخاطره، إلا أنه يتسبب في تكون مادة النتروزامين والامينات، مما يشكل خطرًا على الأمعاء والمعدة ويمكن أن يصل إلى الإصابة بالسرطان.

وبالنسبة إلى مادة الأمينات الموجودة في البلوبيف، وهي من المركبات الكيميائية التي تهدد صحة القولون والثدي والبروستاتا، ويمكن أن تسبب في زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان.