عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

مخاطر تناول البلوبيف
مخاطر تناول البلوبيف

يعد طبق البيض المقلي من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين في وجبة الإفطار، وقد يستخدم البعض له بعض الإضافات كإضافة البلوبيف، فهل هذا الطبق من الأطباق المفيدة.

مخاطر تناول البلوبيف

والمشكلة لا تكمن في البيض وإنما في البلوبيف، فهو من اللحوم المصنعة التي تشكل ضررًا كبيرًا على صحة الجسم، ويمكنها أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، لاحتوائه على مركبات كيميائية.

 

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

 

وقد يتسبب تتاول البلوبيف في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وسرطان المعدة، وسرطان الأمعاء، وأمراض القلب، وفقا لما نشر في موقع Healthline الطبي.

ويحتوي البلوبيف على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم التي تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم، التي تزيد مخاطر على القلب.

 

مخاطر تناول البلوبيف

 

وتؤثر نسبة الأملاح المضافة إلى البلوبيف على صحة المعدة، نتيجة للإصابة بالبكتيريا الملوية التي تصيبك بقرحة المعدة، ويمكن أن يتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان المعدة.

وأغلب الأشخاص تعتقد بأن تعرض البلوبيف لدرجة حرارة عالية مع البيض يقلل من مخاطره، إلا أنه يتسبب في تكون مادة النتروزامين والامينات، مما يشكل خطرًا على الأمعاء والمعدة ويمكن أن يصل إلى الإصابة بالسرطان.

وبالنسبة إلى مادة الأمينات الموجودة في البلوبيف، وهي من المركبات الكيميائية التي تهدد صحة القولون والثدي والبروستاتا، ويمكن أن تسبب في زيادة نسبة  الإصابة بمرض السرطان.

البلوبيف البيض مخاطر تناول البلوبيف البيض المقلى وجبة الافطار اللحوم المصنعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

موضوعات متعلقة

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مشبعة وشهية.. طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

أعراض تحذيرية للإصابة بجرثومة المعدة.. أبرزها ضيق التنفس

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

لفطور مختلف.. طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة

نشرة المرأة والصحة| مريضة سكري تحقن زوجها بالأنسولين وتتسبب في وفاته.. ياسمين عز بفستان أسود حرير.. وأسما شريف منير بلوك باربي

الشباب اكثر عرضة لأمراض القلب في هذه الحالة.. حسام موافي يوضح

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. أم تبحث عن أبنائها وفتاة في بث+18 وشاب ينقذ البلاي ستيشن

فلكيا.. السعودية تعلن موعد غرة ربيع الأول 1445

شعبة الأدوات المكتبية: الكراسات والكشاكيل في "أهلا مدارس" مصرية 100%

تبدأ من 85 جنيها.. أسعار حلاوة المولد مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

سبّ منى زكى في فيديو مباشر | قرار عاجل ضد يوتيوبر شهير

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ