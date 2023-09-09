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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال المغرب.. أم تبحث عن أبنائها وفتاة في بث+18 وشاب ينقذ البلاي ستيشن

صدى البلد

شهدت دولة المغرب حالة من الخوف والفزع بعد زلزال اليوم الذي حدث في الساعات الأولى من صباح السبت، وبلغت قوته 7 ريختر وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.


 وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهدالقومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.


 وأوضحت أن الزلزال حدث صباح اليوم،علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقةمراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

 

وذكر زلزال المغرب الجميع بزلزال تركيا وسوريا المدمر والذي كان قد حدث في 6 فبراير وكانت خسائره مدمرة، حيث كانت قوة زلزال تركيا وسوريا قد بلغت  7.8 درجة.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول زلزال مغرب الذي دمر مباني كثيرة واودي بحياة كثير من الناس من خلال الفيديوجراف التالي.

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