شاب يعتدي على زميله بأداة حادة بـ الغربية والأمن يطارده

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة من الرعب والفزع عقب اعتداء شاب علي زميله باستخدام أداة حادة وإصابته بالوجه وأجزاء أخري من جسده علي بعد عشرات الأمتار من ديوان مركز شرطة المحلة الأمر الذي أثار حفيظة الأسر والعائلات خشية تعرض حياة أبناءهم وذويهم للخطر وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعو 'طارق .م" 17 سنة مصاب بجروح سطحية وقطعية وبالوجه وأماكن متفرقة من جسده إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

وانتقلت الاجهزه الامنيه إلي مستشفي لسؤال المجني عليه قال أن الجاني هو "يحيي.م" 18 سنة حال سيرة أمام ديوان مركز شرطة المحلة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.