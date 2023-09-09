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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 116 مخالفة مرورية بشوارع الغربية.. تفاصيل

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  116مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما أسفرت الحملة،  عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 24 ألفا و400 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الرصف والتطوير السير بدون لوحات معدنية الطرق والشوارع الشوارع الرئيسية السير عكس الاتجاه العميد وائل حمودة النيابات المختصة بالطرق والشوارع الرئيسية بشوارع الغربية

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