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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسعى بكل جهد لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة. 

ويأتي ذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لمتابعة عدد من مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في بمركز طنطا.

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بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

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كما قام بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد إنشاء مركز خدمات مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ،الاستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ،الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا.

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