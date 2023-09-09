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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أعقاب الزلزال المدمر.. الهجرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للجالية المصرية بالمغرب.. فيديو

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، تفاصيل الحالة الصحية للجاليا المصرية بالمغرب.

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وزيرة الهجرة: لا بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين في زلزال المغرب

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زلزال المغرب.. الطرق مغلقة أمام سيارات الإسعاف والقرى النائية معزولة وبكاء على الضحايا

وأكد السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"،: "الجالية المصرية بخير".

قال السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات،: "الضحايا في الأماكن النائية والجبلية خاصة في مراكش وأغادير، وهذه المناطق لا يوجد تركز فيها للجالية المصرية".

 

أضاف: "مراكش يوجد فيها 10 مصريين والسفارة تأكدت من سلامتهم وأنهم بعيدين عن أي ضرر أو إصابات"، موضحا: "وزارة الهجرة شكلت غرفة علميات فورا لمتابعة الأوضاع".
 

 

 

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