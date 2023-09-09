عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال المغرب.. الطرق مغلقة أمام سيارات الإسعاف والقرى النائية معزولة وبكاء على الضحايا

صدى البلد

قال عبد الرحيم آيت داود، رئيس بلدة طلعت يعقوب، لوكالة أسوشيتد برس، إن السلطات المغربية تعمل على تطهير الطرق في محافظة الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف. 

 

وأضاف، وفقا لما نشرته صنداي تايمز، أن هناك مسافات كبيرة بين القرى الجبلية وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لفهم حجم الأضرار.

 

نشر الجيش المغربي طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار وخدمات الطوارئ في جهود الإغاثة. ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن الشاحنات المحملة بالبطانيات وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة تحاول الوصول إلى المناطق المتضررة بشدة. وكان عمال الصليب الأحمر يحاولون أيضًا تطهير الطرق.

 

ضربة مدمرة مع تعافي السياحة

وقع الزلزال بينما كان المغرب يتمتع بطفرة ملحوظة في السياحة بعد انتعاش بطيء في البداية من الوباء. ارتفع عدد السياح الوافدين على الحدود بنسبة 92 في المائة إلى 6.5 مليون في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

 

ومن بين الأماكن التي طالها الزلزال، ثلاث من الوجهات الأسطورية في المغرب - جبال الأطلس المغطاة بالثلوج، وأسواق مراكش ، ومدينة الصويرة.

 

القرى النائية معزولة والصليب الأحمر يستغيث

كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير، على بعد حوالي 44 ميلا غرب مراكش. وكان العديد من الضحايا يعيشون في قرى جبلية نائية، مما يجعل عملية الإنقاذ أكثر صعوبة.

 

تم إغلاق بعض الطرق الجبلية بسبب الصخور التي تناثرت خلال الهزات الأرضية. وشهد المغرب زلازل خطيرة في الماضي. وفي عام 2004، ضرب زلزال الحسيمة شمال شرق البلاد وأدى إلى مقتل 628 شخصا.

 

في عام 1960، دمر زلزال أغادير غرب المغرب، مما أسفر عن مقتل 12 ألف شخص. وأصبح ما لا يقل عن 35000 شخص بلا مأوى.أطلق الصليب الأحمر نداءً لجمع الأموال من أجل جهود الإنقاذ الأخيرة.

 

لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم وأصيب مئات آخرون بعد أن ضرب الزلزال وألحق أضرارا بالمباني التاريخية.

 

اضطرت العائلات إلى الفرار من منازلها مع ممتلكاتها والتجمع معًا في الشوارع بحثًا عن الأمان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب الساعة 11 مساءً الليلة الماضية.

 

قالت الحكومة المغربية إن 1037 شخصا تأكدت وفاتهم، فيما أصيب أكثر من 1200 آخرين. سقط عدد كبير من القتلى في منطقتي تارودانت والحوز جنوب مراكش.

 

علاج الناجين في الشوارع

يتم الاعتناء بالناجين من الزلزال في الشوارع وهم يحاولون تجنب المباني المنهارة. تظهر الصور أشخاصاً يتلقون العلاج في أسرة المستشفيات بينما يلجأ آخرون إلى مساحات مفتوحة في الشوارع، حيث تتعرض المباني لخطر الانهيار.

 

في مراكش، يعتقد أن مسجد الكتبية الشهير، الذي بني في القرن الثاني عشر، تعرض لبعض الأضرار المحدودة. وتعرف مئذنتها التي يبلغ ارتفاعها 69 مترا باسم "سقف مراكش".  ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين من خلال الزحف بين الأنقاض.

السلطات المغربية ضحايا زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

رفض قبول أوراق علاء مقلد بانتخابات الزمالك لهذا السبب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

بعد واقعة حافظة القرآن.. احترس ارتفاع حرارة الجسم يسبب الوفاة في هذه الحالات

شاهد .. مصافحة ثلاثية بين ولي العهد السعودي وبايدن ومودي

تجارية بني سويف : نؤيد ترشح السيسي بالانتخابات الرئاسية لدعم ركائز الاقتصاد

9 مرشحين لانتخابات الزمالك في اليوم السادس لتلقي الطلبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير التجميل.. زيت الورد يحمي من مشاكل صحية ويقتل الفيروسات وتقوية الخصوبة

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

حمدى المرغني وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية.. شاهد

مسجد الكتبية والأسوار الحمراء.. زلزال المغرب يدمر آثار مراكش فهل تنقذها اليونسكو؟

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ