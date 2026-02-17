وزيرة التضامن تستعرض تفاصيل تجهيزات المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" لشهر رمضان

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل تجهيزات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (أبواب الخير) لشهر رمضان المعظم، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضها، بتقديم نبذة عما حققته حملة "أهل الخير 1 " خلال الفترة من يناير 2025 إلى مارس 2025، شاملا ما تم تقديمه خلال شهر رمضان حينذاك، مشيرة إلى أن إجمالي وجبات الإطعام الموزعة بلغت خلال تلك الفترة أكثر من 100 مليون وجبة، بمشاركة الجهات المعنية بالمبادرة، موزعة على عدد من المحافظات.

كما تم إعداد حملة " أهل الخير 2 " خلال الفترة من شهر أبريل 2025 وحتى 16 فبراير 2026، ووصل إجمالي الوجبات خلال تلك الفترة إلى نحو 24 مليون وجبة، بمساهمة 286 جهة مشاركة، عبر 657 نقطة أهل الخير، ومن خلال 20 نقطة ثابتة ومتنقلة ومطعم المحروسة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق تحيا مصر يشارك في شهر رمضان الكريم بـ 4 ملايين وجبة ساخنة، و3 ملايين كرتونة مواد غذائية، لافتة كذلك إلى تجهيزات شهر رمضان 2026 المخطط استهداف تقديم 60 مليون وجبة (إفطار وسحور)، من خلال 286 من الشركاء، عبر 657 نقطة "أهل الخير".

كما نوهت لمبادرة " أثر الخير" التي تقوم بها مؤسسة التحالف الوطني ( العمل الأهلي التنموي)، والتي يستفيد منها 14 مليون مواطن، حيث سيتم إعداد أكثر من 250 مائدة رحمن، من خلال تجهيز أكثر من 150 مطبخا، ويُختتم شهر رمضان المعظم بفعالية "مصر على سفرة واحدة" في 27 محافظة.

كما تطرقت الوزيرة لحملة "هلال الخير" التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، حيث تتضمن الحملة تقديم 200 ألف كرتونة مواد غذائية تكفي 5 ملايين مستفيد، بجانب تقديم مليون وجبة ساخنة داخل غزة، و30 ألف وجبة ساخنة بمعبر رفح ومدينة العريش، بالإضافة إلى 400 ألف وجبة سحور وكسر صيام، و30 ألف وجبة ساخنة من خلال 20 مائدة رحمن على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة من الهلال الأحمر إلى مليون و460 ألف وجبة يستفيد منها 6.5 مليون مستفيد داخل مصر وغزة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن إجمالي المستهدف من جميع المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ نحو 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر، وأكثر من 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية.

كما تطرقت الوزيرة إلى افتتاح "مطعم المحروسة دايما عامر" للإطعام بمنطقة رمسيس بوسط البلد، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس يأتي في إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي؛ بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهوة بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية.

ونوهت الوزيرة إلى تجهيزات مطعم المحروسة خلال شهر رمضان الكريم، والذي سيصل إنتاجه اليومي إلى ما يزيد على 4 آلاف وجبة إفطار وسحور مجانية، حيث يتم تشغيل المطعم بصورة يومية طوال الشهر الكريم لتقديم وجبات الإفطار والسحور داخل المطعم لدور الأيتام و"كبار بلا مأوى"، كما يوفر المطعم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بأولوية التوظيف لمستفيدات برنامج " تكافل وكرامة"، وتعمل مبادرة " مطابخ المحروسة" على إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.