قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة
طهران تعلن تقدما بالمفاوضات مع واشنطن وبدء إعداد مسودة اتفاق محتمل
الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر بساحة الإمام الطيب
وزير خارجية إيران: توصلنا لتفاهم مع أمريكا بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل
الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تستعرض تفاصيل تجهيزات المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" لشهر رمضان

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

   استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل تجهيزات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (أبواب الخير) لشهر رمضان المعظم، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

            وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضها، بتقديم نبذة عما حققته حملة "أهل الخير 1 " خلال الفترة من يناير 2025 إلى مارس 2025، شاملا ما تم تقديمه خلال شهر رمضان حينذاك، مشيرة إلى أن إجمالي وجبات الإطعام الموزعة بلغت خلال تلك الفترة أكثر من 100 مليون وجبة، بمشاركة الجهات المعنية بالمبادرة، موزعة على عدد من المحافظات.

             كما تم إعداد حملة " أهل الخير 2 " خلال الفترة من شهر أبريل 2025 وحتى 16 فبراير 2026، ووصل إجمالي الوجبات خلال تلك الفترة إلى نحو 24 مليون وجبة، بمساهمة 286 جهة مشاركة، عبر 657 نقطة أهل الخير، ومن خلال 20 نقطة ثابتة ومتنقلة ومطعم المحروسة.

          وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق تحيا مصر يشارك في شهر رمضان الكريم بـ 4 ملايين وجبة ساخنة، و3 ملايين كرتونة مواد غذائية، لافتة كذلك إلى تجهيزات شهر رمضان 2026 المخطط استهداف تقديم 60 مليون وجبة (إفطار وسحور)، من خلال 286 من الشركاء، عبر 657 نقطة "أهل الخير".

        كما نوهت لمبادرة " أثر الخير" التي تقوم بها مؤسسة التحالف الوطني ( العمل الأهلي التنموي)، والتي يستفيد منها 14 مليون مواطن، حيث سيتم إعداد أكثر من 250 مائدة رحمن، من خلال تجهيز أكثر من 150 مطبخا، ويُختتم شهر رمضان المعظم بفعالية "مصر على سفرة واحدة" في 27 محافظة.

      كما تطرقت الوزيرة لحملة "هلال الخير" التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، حيث تتضمن الحملة تقديم 200 ألف كرتونة مواد غذائية تكفي 5 ملايين مستفيد، بجانب تقديم مليون وجبة ساخنة داخل غزة، و30 ألف وجبة ساخنة بمعبر رفح ومدينة العريش، بالإضافة إلى 400 ألف وجبة سحور وكسر صيام، و30 ألف وجبة ساخنة من خلال 20 مائدة رحمن على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة من الهلال الأحمر إلى مليون و460 ألف وجبة يستفيد منها 6.5 مليون مستفيد داخل مصر وغزة. 

         وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن إجمالي المستهدف من جميع المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ نحو 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر، وأكثر من 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية. 

       كما تطرقت الوزيرة إلى افتتاح "مطعم المحروسة دايما عامر" للإطعام بمنطقة رمسيس بوسط البلد، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية. 

      وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس يأتي في إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي؛ بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهوة بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية.

    ونوهت الوزيرة إلى تجهيزات مطعم المحروسة خلال شهر رمضان الكريم، والذي سيصل إنتاجه اليومي إلى ما يزيد على 4 آلاف وجبة إفطار وسحور مجانية، حيث يتم تشغيل المطعم بصورة يومية طوال الشهر الكريم لتقديم وجبات الإفطار والسحور داخل المطعم لدور الأيتام و"كبار بلا مأوى"، كما يوفر المطعم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بأولوية التوظيف لمستفيدات برنامج " تكافل وكرامة"، وتعمل مبادرة " مطابخ المحروسة" على إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

صندوق تحيا مصر وزارة التضامن افطار صائم وجبات سحور مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ميس حمدان

ميس حمدان تخطف الأنظار من الجيم .. شاهد

أحمد عزب لاعب السلة يعود لبيته

أحمد عزب لاعب السلة يعود لسموحة

الاهلي

الشروق التونسية: مواجهة الأهلي والترجي كلاسيكو العرب والأحمر يسعي لمواصلة الهيمنة القارية

بالصور

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

النانو سيراميك
النانو سيراميك
النانو سيراميك

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد