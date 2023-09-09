قرى كاملة انتهت.. أحمد موسى يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي للعاهل المغربي محمد السادس والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خالص العزاء للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أكثر من 1000 ضحية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الساعات الأولى من فجر اليوم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "زلزال المغرب كبير، وما زال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قرى بالكامل تم تدميرها بسبب الزلزال"، مضيفا:"تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين ".