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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرى كاملة انتهت.. أحمد موسى يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي للعاهل المغربي محمد السادس والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خالص العزاء للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أكثر من 1000 ضحية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الساعات الأولى من فجر اليوم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "زلزال المغرب كبير، وما زال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قرى بالكامل تم تدميرها بسبب الزلزال"، مضيفا:"تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين ".

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