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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشاركة الرئيس في قمة العشرين تعزز قوة مصر الدولية والإقليمية والإفريقية

النائبة نيفين حمدى،
النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة مجموعة العشرين G20، والتي جاءت بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد"، وتعقد حالياً بمدينة نيودلهي.

وأشارت، في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الدعوة، جاءت لتؤكد مجدداً على ما وصلت إليه مصر من مكانة على الساحتين الإقليمية والإفريقية، وما تمثله من تأثير كبير على الساحة الدولية.

وقالت النائبة نيفين حمدي، إن حرص الهند- وهي الدولة التي تترأس تلك القمة هذا العام- على حضور مصر؛ يأتي من أجل الاستماع والأخذ برؤيتها في العديد من القضايا، وما تشهده الدول من صراعات وحروب وأزمات على كافة المستويات، فضلا عن ما تمتلكه من قدرات ومقومات أشاد بها العالم، وتم تصنيفها في التقارير الدولية.

وأكدت أن حضورنا يعزز من قوة مصر الدولية والإقليمية، كما يدعم الاقتصاد المصري؛ من خلال الترويج عن خطوات الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تتبناها الجمهورية الجديدة.

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وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن "مجموعة G20 " تلعب دورا محورياً ومؤثراً في الاقتصاد والتجارة في العالم، حيث تجتمع المجموعة سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، باعتباره منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول ومنظمات دولية، لافتة إلى أن دول المجموعة تمثل أكثر من 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان العالم.

وأكدت نائبة حماة الوطن، على كلمة الرئيس السيسي، والتي شملت مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية بوجه خاص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية للجميع، فضلا عن ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها ، قائله: إن الزيارة الحالية للرئيس السيسي للهند فرصة كبيرة وهامه لمصر ، لما يتضمنها عقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وقادة وزعماء دول المجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية ، معربه عن سعادتها بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو رسمي في مجموعة العشرين، واصفة تلك الخطوة بالتاريخية للقارة السمراء مما يعكس الأهمية المتزايدة لإفريقيا على الساحة الدولية.

الرئيس السيسي الاقتصاد التجارة مجلس النواب الاستثمارات حزب حماة الوطن

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