الهند أصبحت "بهارات".. السر الخفي وراء الدعوة لتغيير اسم البلاد.. وما علاقة الاستعمار بالأمر؟!

الهند أم بهارات.. دعوة رسمية أرسلتها الهند وغيرت فيها اسم البلاد إلي بهارات، وهو الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا بشأن تغيير اسم البلاد، وتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا حول حقيقة تغيير اسم البلد من "الهند" إلي "بهارات".

دعوة رسمية بتغيير اسم البلد

واستبدلت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، اسم الهند بـ بهارات، ووجه المكتب الرئاسي دعوات رسمية إلى المشاركين بقمة مجموعة العشرين، لحضور عشاء رسمي، حيث وجهت الدعوات باسم "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند".

ووصفت الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم رئيسة بهارات، بدلا من رئيسة الهند، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين، مما تسبب في انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

بهارات اسم الهند الرسمي

وبحسب الدستور الهندي، تعرف الهند رسميًا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما، وتعد كلمة "بهارات" من اللغة السنسكريتية القديمة، ويرمز للثقافة الهندية.

سبب تغيير اسم الهند

وأرجعت بعض التقارير، سبب تغيير اسم الهند إلي "بهارات"، إلي رغبة الهند في محو ما يتعلق بفترات استعمارها، حيث أن اسمها الحالي ورثته عن حقبة الاستعمار وتستعد للتخلي عنه.

ويسعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، منذ توليه لإزالة رموز الاستعمار البريطاني المتبقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند.

الهند والتجارة العالمية

وعلي جانب أخر، قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن بلاده تلعب دوراً كبيراً في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والتجارة العالمية، وذلك خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين، وعقب: "تمكنا من إطلاق مناقشات عالمية لإزالة العقبات التي تعيق اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتطوير الأطُر التي يمكن أن تجعل سلاسل القيم العالمية متينة تجاه الصدمات المستقبلية".

وأضاف مودي: "تم إطلاق منتدى الديون السيادية العالمي، وهو مبادرة مشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين، في وقت سابق هذا العام، وسيقوي هذا التواصل ويعزز الفهم المشترك بين الجهات المعنية الرئيسية، لتيسير معالجة الديون بفعالية".

وقال مودي إن الهند أعلنت في اجتماع باريس، أنها ستضمن أن تأتي 40% من طاقتها من مصادر غير الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.