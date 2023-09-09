بنفس الاسم والشعار| نادي أهلي جديد في تونس.. وتفاعل مثير من الجماهير العربية

أثار صعود أحد الأندية التونسية المتأهلة حديثًا إلى الدرجة الثالثة جدلاً واسعًا بسبب تشابه شعاره مع شعار النادي الأهلي المصري.. فما القصة؟

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة شعار النادي التونسي الذي يطابق بالضبط شعار النادي الأهلي، بعد أن قام نادي الصفاقسي بتوجيه التهنئة للنادي بمناسبة صعوده إلى الدوري الثالث، مستوى أول.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صور وشعار النادي الأهلي الصفاقسي التونسي الذي يحمل شعار النادي الأهلي المصري.

من هو النادي الأهلى الصفاقسي؟

نشر النادي الصفاقسي التونسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة لشعار النادي الأهلي التونسي، وكتب عليها: "ألف مبروك للنادي الأهلي الصفاقسي، جارنا وشقيقنا، بمناسبة صعوده إلى الدوري الثالث، مستوى أول، ونتمنى له المزيد من التألق في المستقبل".

يجدر بالذكر أن النادي الأهلي الصفاقسي تأسس في عام 1984 ويلعب بألوان البرتقالي والأسود والأبيض، ولم يسبق له الصعود إلى الدوري الأول في تونس.

شارك فريق الأهلي الصفاقسي في عدة بطولات منها كأس تونس، والتي جاءت في المواسم الآتية: 2007-2008، 2010-2011، 2013-2014، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، و2020-2021.

أما النادي الاهلي المصري فقد تأسس عام 1911، واستطاع أن يحقق العديد من الألقاب محليًا وقاريًا، كما يسيطر على الألقاب الإفريقية.

ويستأنف النادي الأهلي المصري، تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي المقررة في 15 سبتمبر الحالي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

عقوبة تقليد العلامات التجارية للأندية

من حق النادي الأهلى المصري، مقاضاة نظيره التونسي لسرقة علامته التجارية المسجلة باسمه وهو الأمر الذي قد يعرض النادي التونسي للعقوبة من قبل الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن عقوبة تقليد العلامة التجارية للأندية الرياضية تتفاوت حسب القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة.

ومع ذلك، في العديد من الدول، يُنظَر إلى تقليد العلامة التجارية للأندية الرياضية كانتهاك لحقوق الملكية الفكرية وتعرض الأشخاص القاموسين للمسائلة القانونية والعقوبات.

قد تشمل العقوبات المحتملة:

1. غرامات مالية: يمكن فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقلدون العلامة التجارية للأندية الرياضية. تكون قيمة هذه الغرامات محددة بناءً على التشريعات القانونية المعمول بها.

2. الاستدعاء القضائي: يمكن للأندية الرياضية التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية رفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص القاموسين لتقليد العلامة التجارية. إذا تم إثبات التقليد، فقد يتعين على المتهمين دفع تعويضات للأضرار التي تسببوا فيها.

3. الإجراءات القانونية الأخرى: قد تشمل العقوبات الإضافية حظر تجاري على الأشخاص القاموسين، وسحب المنتجات المقلدة من السوق، والإعلان العام عن الحكم القضائي ضد المتهمين.