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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلي الجديد يوقع اليوم.. أرقام وإحصائيات مثيرة لنجم القلعة الحمراء القادم

صدى البلد

أنهت إدارة الأهلي إجراءات الاتفاق النهائي مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند السابق ليكون مهاجما للفريق الأحمر.

وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق نهائي مع  موديست علي كافة البنود الشخصية الخاصة باللاعب ويتبقي فقط توقيع العقود الذي سيتم مساء اليوم.

ويحاول الأهلي إنهاء صفقة ضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء علي رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

من هو أنتوني موديست؟
أنتوني موديست هو مهاجم فرنسي من موليد مدينة كان في 14 أبريل عام 1988 يبلغ من العمر 35 عاما وهو الذي مثل منتخبات فرنسا للناشئين والشباب ولعب 24 مباراة مع كل المراحل وسجل 8 أهداف لكنه لم يمثل المنتخب الأول.
موديست هو مهاجم يتمتع بقدرته التهديفية العالية وقد لعب في العديد من الأندية سواء داخل فرنسا أو خارجها .
سجل أنتوني موديست مع الأندية
شارك أنتوني موديست في 478 مباراة مع الأندية التي لعب لها في كل البطولات، حيث سجل 178 هدفا وصنع 38 هدفا وقد تلقى 49 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء في مسيرته، وحقق لقب وحيد هو لقب دوري الدرجة الثانية مع كولن الألماني موسم 2018 – 2019.
ويعتبر بوروسيا دورتموند الألماني من أبرز الأندية التي لعب لها أنتوني موديس كما مثل هوفنهايم وكولن في ألمانيا، بينما في موطنه فرنسا لعب لأندية سانت إيتيان وبوردو ونيس وأنجيه وباستيان، كما مثل بلاكبيرن الإنجليزي وتيانجين الصيني.
وكان كولن هو المحطة الأهم في مسيرة أنتوني موديس حيث لعب معه 157 مباراة بكل البطولات وسجل 79 هدفا وصنع 10 أهداف.
تقارير أجنبية تؤكد اقتراب اللاعب من الأهلي 
كشفت شبكة "فوت ميركاتو " الفرنسية أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، على وشك التوصل إلى اتفاق مع الأهلي المصري للانضمام إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأضافت الشبكة أن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق اسمه قد طرح ليكون بديل كولو مواني لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي ارتبط اسمه للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الأهلي دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية لضم اللاعب.
وأوضحت الشبكة أن موديست كان هداف نادي كولن السابق فقد أحرز في موسم 2021 – 2022 وهي الفترة التي تألقه فيها بإحرازه هدفًا في 32 مباراة، قبل أن يرحل إلى بوروسيا دورتموند، ثم يصبح لاعب حر في يوليو 2023.
اعتراف اللاعب بالمفاوضات 
اعترف أنتوني موديست باهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث قال في تصريحات مقتضبة لصحيفة بيلد الألمانية مساء أمس الجمعة: "نعم.. النادي الأهلي مهتم بالتعاقد معي في الوقت الحالي".
وأتم أنتوني موديست تصريحاته قائلًا: "مستقبلي؟ إذا جاء العرض، فيجب أن أرى ما سيحدث بعد ذلك. لحسن الحظ، هناك دائمًا عروض، لكن يجب أن تكون مناسبة".

 

خطوة أخيرة
تتبقى خطوة أخيرة لاتمام صفقة أنتوني موديست للأهلي وهي وصول اللاعب إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي قبل توقيع العقود والإعلان عن الصفقة والانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف السعودية.
وذكرت تقارير صحفية أن سمير عدلي المدير الإداري للأهلي قد قام بحجز تذاكر الطيران اللاعب للقدوم إلى القاهرة يوم الإثنين لاتمام انتقاله للأهلي.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن التونسي ياسين الميكاري محلل الأداء في الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر هو من قام بترشيح اللاعب على المدرب لبحث إمكانية التعاقد معه ، لتبدأ إدارة الأهلي في التفاوض مع اللاعب والتوصل إلى اتفاق.

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