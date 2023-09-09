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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

صدى البلد

أكدت إدارة النادي الأهلي، أن الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، لم يوقع عقود انتقاله بشكل رسمي للقلعة الحمراء حتى الآن.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم إرسال العقود إلى وكيل اللاعب عبر الإيميل، ومن المنتظر توقيعها، قبل إرسالها من جديد للأهلي.

وأضاف المصدر: "بعد توقيع العقود؛ سيتم إرسال تذاكر الطيران للاعب، للحضور إلى القاهرة، على أقصي تقدير غدا".

وأوضح: "هناك محاولات جادة حال توقيع العقود؛ ليكون ضمن بعثة الفريق الأحمر التي ستغادر إلى المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الإفريقي، المقرر لها الجمعة".

وأنهت إدارة الأهلي، إجراءات الاتفاق النهائي مع الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، ليكون مهاجما للفريق الأحمر.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق نهائي على كافة البنود الشخصية الخاصة باللاعب، ويتبقي فقط توقيع العقود، والذي سيتم مساء اليوم.

إدارة الأهلي الفرنسي أنتوني موديست بوروسيا دورتموند تذاكر الطيران المملكة العربية السعودية

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