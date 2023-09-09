خلال ساعات.. تطور جديد بشأن صفقة انتقال موديست للأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن آخر تطورات صفقة انتقال الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب سانتي أونا، الصحفي بموقع فوت ميركاتو الفرنسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” قائلا: سيوقع أنطوني موديست عقدًا حتى صيف ٢٠٢٤ مع الأهلي ويدرج خيار لموسم إضافي في عقده".

وأضاف: “تحديد موعد طبي في الساعات المقبلة”.

أرقام موديست الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند

شارك موديست، البالغ من العمر 35 عامًا، مع فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، في 28 مباراة، بواقع 1269 دقيقة، نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد