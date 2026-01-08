قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدام متعرفنيش .. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه

المطرب محمود الليثي
المطرب محمود الليثي
سعيد فراج

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أغنيته الجديدة «مدام متعرفنيش» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية مدام متعرفنيش لـ محمود الليثي، من كلمات محمود سوستا، وألحان حريقة وإبراهيم الشناوى والأسطورة، وتوزيع محمد حريقة، والكليب من إخراج هيثم عنتر.

محمود الليثي - تاجر السعادة

في أكتوبر الماضي، طرح النجمان طارق الشيخ ومحمود الليثي، منذ قليل ديو جديد بعنوان “تاجر السعادة”، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية “تاجر السعادة” بتوقيع المخرج تامر سليم، والأغنية من كلمات محمود العربي وألحان محمد غنيم توزيع محمد حريقة.

أحدث أغاني محمود الليثي

كان محمود الليثي، طرح خلال الأيام الماضية أحدث أغانيه بعنوان “عيب عيب” ، وجاءت كلمات الأغنية: مرجحتك أنا أنا على حجرى أنا أنا 
دلوقتي جاى جاى تقولى أنا وأنا 
بقيت تبصلي
حسك علي على 
تفردها عليا أنا 
وسعت منك اوى 
عيب عيب عيب 
وله عيب عيب عيب وله عيب عيب عيب وله عيب عيب عيب".

كان محمود الليثي، فاز مؤخرًا  بالمركز الثالث بأغنيته عم المجال واحتلالها قائمة الأغانى الأكثر رواجًا فى الشرق الأوسط على يوتيوب لهذا العام 2024، بعد تحقيقها أكثر من 76 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر وألحان محمد عبد السلام وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

محمود الليثي المطرب الشعبي محمود الليثي أغاني محمود الليثي المطرب محمود الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

450 كيلومتر في الشحنة الواحدة | رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل أول سيدان كهربائية تُجمع محليًا .. وخطة مصر

وزير الثقافة

في عيد الثقافة.. هنو يعلن إطلاق المشروع المتكامل لإحياء السينما المصرية

غزة

تحرك شاحنات القافلة رقم 112 تمهيدا لدخولها من مصر لغزة.. وإسرائيل تهدد السلام بالمنطقة.. الأوضاع بالقطاع

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد