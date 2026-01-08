مدام متعرفنيش .. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أغنيته الجديدة «مدام متعرفنيش» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية مدام متعرفنيش لـ محمود الليثي، من كلمات محمود سوستا، وألحان حريقة وإبراهيم الشناوى والأسطورة، وتوزيع محمد حريقة، والكليب من إخراج هيثم عنتر.

محمود الليثي - تاجر السعادة

في أكتوبر الماضي، طرح النجمان طارق الشيخ ومحمود الليثي، منذ قليل ديو جديد بعنوان “تاجر السعادة”، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية “تاجر السعادة” بتوقيع المخرج تامر سليم، والأغنية من كلمات محمود العربي وألحان محمد غنيم توزيع محمد حريقة.

أحدث أغاني محمود الليثي

كان محمود الليثي، طرح خلال الأيام الماضية أحدث أغانيه بعنوان “عيب عيب” ، وجاءت كلمات الأغنية: مرجحتك أنا أنا على حجرى أنا أنا

دلوقتي جاى جاى تقولى أنا وأنا

بقيت تبصلي

حسك علي على

تفردها عليا أنا

وسعت منك اوى

عيب عيب عيب

وله عيب عيب عيب وله عيب عيب عيب وله عيب عيب عيب".

كان محمود الليثي، فاز مؤخرًا بالمركز الثالث بأغنيته عم المجال واحتلالها قائمة الأغانى الأكثر رواجًا فى الشرق الأوسط على يوتيوب لهذا العام 2024، بعد تحقيقها أكثر من 76 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر وألحان محمد عبد السلام وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.