فتحي سند يكشف عن الأفضل في الدور الأول من الدوري الممتاز

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن ترتيب الأفضل في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز .



وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"اختيارات فتحي سند للأفضل في الدور الأول من الدوري الممتاز :

- أفضل فريق : الزمالك

- أفضل مدرب : معتمد جمال

- أفضل لاعب : خوان بيزيرا

- أسوء صفقة أجنبية : الأنجولي كامويش

- أفضل حارس مرمي : أحمد الشناوى

- أفضل جمهور : الأهلي والزمالك

- الحصان الاسود : وادي دجلة

- فريق خيب ظنك : الإسماعيلي

- صفقة خيبت ظنك : شيكو بانزا".



وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.