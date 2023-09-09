كبروا دماغكم.. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بشأن التعاقد مع موديست

علق إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي السابق، بشأن إمكانية القلعة الحمراء في التعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “اذا تم بالفعل تعاقد الأهلي مع اللاعب أنطوني موديست فهي صفقه مميزة جدا واللاعب جودة عالية المستوى”.

صفقة انتقال موديست للأهلي

وأضاف: "موديست يليق باسم النادي الأهلي وإضافة كبيرة وبالنسبة لعامل السن كبروا دماغكم، من الكلام اللي بيتقال لأن لو الاهلي اتعاقد مع كريستيانو رونالدو أو ميسي

هيطلعوا فيهم كل العيوب وبرضه مش هيعجبهم".