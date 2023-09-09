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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لعب في أفضل 3 دوريات بالعالم.. من هو مهاجم الأهلي الجديد؟| صفقة عالمية

الأهلي
الأهلي

مهاجم الأهلي الجديد.. يسعى المارد الأحمر إلى حسم صفقته المنتظرة منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري وضم مهاجم سوبر لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وبالفعل دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند، قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويحرص الأهلي على حسم صفقة المهاجم السوبر، خاصة بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد، وفشل محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا.

من هو أنتوني موديست؟

أنتوني موديست هو مهاجم فرنسي يبلغ من العمر 35 عاما، سبق له اللعب بقميص العديد من الأندية الأوروبية، حيث بدأ مشواره في الدوري الفرنسي، وخاض عدة تجارب مع أندية نيس، أنجيه وبوردو، قبل أن تتم إعارته في يناير 2012 إلى فريق بلاكبيرن الإنجليزي.

وفي صيف 2013، انتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني قبل أن ينضم إلى كولن عام 2015، الذي شهد فترة تألقه، ثم خاض عدة تجارب أخرى، حتي استقر به الحال مع بروسيا دورتموند في صيف 2022، بعد تعرض الإيفواري سباستيان هالر للإصابة بمرض السرطان.

وظهر المهاجم الفرنسي بمستوى متواضع خلال رحلته مع بروسيا دورتموند، حيث سجل هدفين وصنع هدفا آخر خلال 28 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

أرقام أنتوني موديست

خاض المهاجم الفرنسي 209 مباريات في الدوري الألماني، نجح خلالها في تسجيل 85 هدفًا، كما قدم 17 تمريرة حاسمة.

كانت ذروة تألق موديست في 2015 عندما انتقل إلى فريق كولن الألماني، أكثر ناد مثله في مسيرته الكروية، حيث سجل 7 أهداف في أول 9 مباريات بجميع المسابقات.

وفي بداية الموسم الثاني بدأت العروض تظهر، خصوصا من الصين التي كانت تطارد كل اللاعبين الجيدين الممكن ضمهم في ذلك الوقت، ولكنه استمر وواصل التألق، مما زاد تيانجين كوانجيان الصيني إصرارا على ضمه وبالفعل تمت الخطوة في صيف 2017، على سبيل الإعارة مقابل 6 مليون يورو مع حق الشراء مقابل 29 مليون يورو، إلا أنه فسخ تعاقده معهم وعاد مرة أخرى إلى الفريق الألماني.

تألق اللاعب لم يقتصر على لفت أنظار الأندية الراغبة فقط، بل ظهر الوسم التفاعلي #Modeste2018 للمطالبة بضمه إلى منتخب فرنسا في كأس العالم 2018.

بين 2015 و2022 مع بعض الفترات الخارجية في المنتصف، لعب موديست مع كولن 157 مباراة وسجل 79 هدفا وصنع 10.

يذكر أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سبق وخاض تجربة التدريب في الدوري الألماني، حيث تولى قيادة فريقين به قبل الانتقال لتدريب النمسا، أولهما كان كولن نفسه، والثاني فريق بوخوم.

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