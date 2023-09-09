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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لغة أجنبية ثانية بالمرحلة الإعدادية.. تطوير المناهج تعلن مفاجأة للطلاب.. فيديو

المرحلة الإعدادية
المرحلة الإعدادية

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لـ تطوير المناهج، إنه يتم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.

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أكرم حسن يكشف آخر تطورات تطوير المناهج.. تفاصيل

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التعليم: نسعى لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية بالتعاون مع شركاء دوليين

وأضاف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نتحدث حاليا عن دخول لغة أجنبية ثانية في المرحلة الإعدادية في التطوير القادم".

 

وأشار الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، : "الأجيال التي تتخرج حاليا لديها تمكن في اللغة الأجنبية أكثر من الأجيال القديمة، لأنهم درسوا اللغة من المرحلة التمهيدية".
 


 

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