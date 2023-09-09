لغة أجنبية ثانية بالمرحلة الإعدادية.. تطوير المناهج تعلن مفاجأة للطلاب.. فيديو

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لـ تطوير المناهج، إنه يتم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.

وأضاف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نتحدث حاليا عن دخول لغة أجنبية ثانية في المرحلة الإعدادية في التطوير القادم".

وأشار الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، : "الأجيال التي تتخرج حاليا لديها تمكن في اللغة الأجنبية أكثر من الأجيال القديمة، لأنهم درسوا اللغة من المرحلة التمهيدية".





