وكيل صحة البحر الأحمر يوجه بمتابعة سير العمل بمستشفى حميات الغردقة

وجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة زهور يوسف، مدير إدارة الحميات، بالمرور على مستشفى حميات الغردقة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

وتفقد العربي الأقسام الطبية المختلفة وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم المرور علي العيادات الخارجية ومتابعة تردد المرضي ودفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى، والمرور على قسم الاشعة والمعمل.