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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: إعداد دراسة لإنشاء غابة خشبية بالعريش

زراعة شتلات الزيتون
زراعة شتلات الزيتون بجامعة العريش

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجري إعداد دراسة لإنشاء غابة خشبية في منطقة لحفن جنوب مدينة العريش ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بدعم من وزارة الإنتاج الحربي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تؤكد حرص الدولة بجميع مؤسساتها على الاهتمام بالبيئة وتحسين الخصائص المناخية ومضاعفة المساحات الخضراء المنزرعة في مختلف المحافظات.

ولفت شوشة، إلى أن المحافظة تسلمت نوعين من الأشجار وهي المثمرة مثل البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الرمان وغيرها، والخشبية مثل الجزورينا والكافور وفرشة الزجاج والكينوكاربس.

14جهة حكومية:

 

حيق نم توزيع تلك الأشجار على 14 جهة حكومية على مستوى المحافظة من بينها مديريات الخدمات: التربية والتعليم والزراعة والشباب والرياضة.

وأضاف أنه تم استلام 3 آلاف شتلة زيتون من مؤسسة "هنجملها" والتي تم توزيعها على مختلف الجهات في مجالس المدن وجامعة العريش والأوقاف.

 

 

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سيناء غابة شجرية الزيتون المثمرة

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