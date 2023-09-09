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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تتعاون مع "ايتيدا" لتأهيل قاطني شمال سيناء لسوق العمل

برامج تدريبية لتأهيل
برامج تدريبية لتأهيل أبناء سيناء لسوق العمل

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،  شمال سيناء  ، فريق عمل اتفاقية تأهيل قاطني شمال سيناء لسوق العمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" "ITIDA" ،التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتى الزيارة بهدف بحث سُبل التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا" والجامعة لمتابعة البرامج التدريبية لتأهيل قاطنى شمال سيناء للفئة العمرية من ١٦ - ٤٠ سنة وتأهيلهم لسوق العمل.

وضم الوفد المهندس تامر أبوبكر ، والدكتور أسامة أدهم.

وفي بداية اللقاء أثني رئيس الجامعة على التعاون المثمر مع وزارة الاتّصالات متمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا"؛ وعلى التعاون المثمر والفعال في التعاون مع الجامعة في مجال التدريب والتأهيل لقاطني سيناء لسوق العمل.

وأشاد رئيس الجامعة، بالإقبال المتزايد للتسجيل في البرامج التدريبية؛ في أَساسيات الحاسب الآلي، والتدريب الصيفي لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والممول من الاتفاقية بالتعاون مع المعهد القوميّ للاتّصالات "NTI".
 وتمنح  البرامج التدريبية ، المتدرب شهادات معتمدة دولياً من كبرى الشركات فى مجال تكنولوچيا المعلوماتِ؛ كالشبكات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وانترنت الأَشياء والخدمات السحابية.

 

تدريب متميز:

وأوضح كل من المهندس تامر أبوبكر، والدكتور أُسامة أَدهم، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيرًا لشمال سيناء، وأن الاتّفاقية حققت نجاحًا كبيرًا؛ بالجُهود والدعم المقدم من الجامعة والهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة  تعاقدت  مع إحدى كبرياا شركات تدريب اللغات لتوفير تدريب متميّز معترف به في العديدِ من الدول الأجنبية والجامعات، كما قاما بزيارة متدربي البرنامج، والاستماع إلى ردود أفعالهم واحتياجاتهم التدريبية والتي وعدوا بتوفيرها.

وفى نهاية الزيارة قام رئيس الجامعة  كل من المهندس تامر أبوبكر، والدكتور أُسامة أَدهم، بتوزيع شهادات التخرج على المدربين المعتمدين من الجامعة ، و خريجى برنامج التدريب الصيفى من طلاب حاسبات ومعلومات وهندسة وقاطنى شمال سيناء وأهلها فى التدريبات التى تمت داخل الجامعة.

وأضاف أن البرامج التدريبية لتأهيل الطلاب وأهالي سيناء سوف تظل مستمرة حيث يأتي ذلك من منطلق الدور المجتمعي للجامعة.
 

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