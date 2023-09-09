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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"رضوان" يستقبل وحدة شمال سيناء بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

وحدة شمال سيناء بصندوق
وحدة شمال سيناء بصندوق مكافحة الإدمان

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء،  اليوم وحدة شمال سيناء بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني.


69 مدرسة :

وأفادت  مروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والمسئولة عن تنفيذ البرنامج من قِبل مديرية التربية والتعليم، بأنه قد تم تنفيذ البرنامج في المرحلتين الإعدادية والثانوية (العامة والفنية) .

 
وأن إجمالي المدارس يبلغ (٦٩) مدرسة منها (٣٩) مدرسة إعدادي ،و(١٥) مدرسة ثانوي عام ،و(١٥) مدرسة ثانوي فني ،وأن ٱجمالي عدد الطلاب (١١١٤٤) طالب وطالبة .

وسيتم تنفيذ البرنامج ، وذلك بدءً من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م .

 

وقد تم تكريم إدارة الموهوبين بإهدائها شهادة تقدير مهداه من وحدة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك تقديراً لجهوده المبذولة في نجاح تنفيذ البرنامج بمدارس المحافظة .


هذا وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لوزارة التضامن الإجتماعي وللوزيره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وإلى  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه المحافظ ، لدورهم الواضح في نجاح البرنامج وتنفيذه في مدارس المحافظة .


 

كما قدم الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين لدورهم المهم في تيسير العمل وإزالة العقبات   وتعاونها المثمر في نجاح تنفيذ البرنامج ،وبحضور  عبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة .

وقد أهدت وحدة شمال سيناء لمكافحة وعلاج الإدمان درع خاص لوكيل الوزارة ،وذلك تقديراً منها لدوره الرئيسي والمهم في نجاح تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة .

 

وسبق أن كرم   صندوق مكافحةوعلاج  الإدمان والتعاطي  وحدة شمال سيناء ،وذلك في الإحتفالية التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ، وتم التكريم بإهداء درع صندوق مكافحةوعلاج الإدمان إلى وحدة شمال سيناء .

 

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سيناء صندوق مكافحة الإدمان المخدرات

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