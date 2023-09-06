«هنجملها» تهدي محافظة شمال سيناء 3 آلاف شجرة زيتون

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير وتجميل سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية وعلي رأسها قطاع الزراعة.



وأشار المحافظ، خلال استقباله المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلي أهمية التوسع في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلي رأسها شجرة الزيتون التي تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.

3 آلاف شجرة



ووجه المحافظ , بالتكاتف والتعاون ورعاية الأشجار والحفاظ علي الرقعة الخضراء، موجهًا الشكر لمؤسسة «هنجملها» علي دعم محافظة شمال سيناء بعدد 3 آلاف شجرة زيتون.



بدوره أكد المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، على دعم محافظة شمال سيناء بـ 3 آلاف شجرة زيتون لزراعة 27 فدانا ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.



وأضاف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة على توزيع أشجار الزيتون المهداة من مؤسسة «هنجملها» بواقع 1000 شجرة لمدينة الحسنة، 200 شجرة لقطاع تامين شمال سيناء، ٥٠٠ شجرة لمدينة الشيخ زويد، ٤٠٠ شجرة للمعاهد الازهرية،٣٠٠ شجرة لمدينة رفح، ١٠٠شجرة لمطرانية شمال سيناء، ٥٠٠شجرة لجامعة العريش.