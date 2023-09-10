الأسبوع المقبل آخر ميعاد|تسوية الموقف التجنيدي لمن تجاوز السن بمركز الحسنة بشمال سيناء

أعلن المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، أن الأسبوع القادم سيكون آخر ميعاد لتسوية الموقف التجنيدي، للشباب الذي تجاوز السن، واستخراج شهادة الإعفاء بالنسبة لأبناء مدينة وقرى الحسنة.



حيث تم تكليف مجلس مدينة الحسنة باستلام الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد ، صورة بطاقة الرقم القومى، الرقم الثلاثي إن لم يكن موجودًا بشهادة الميلاد.

المواقف التجنيدية:

حيث يتم تجهيز الأوراق خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسوية المواقف التجنيدية .

وعلى الراغبين الاستفادة من مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين، التي تم إطلاقها، للشباب ممن تجاوزت أعمارهم سن 30عامًا.

