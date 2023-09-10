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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع المقبل آخر ميعاد|تسوية الموقف التجنيدي لمن تجاوز السن بمركز الحسنة بشمال سيناء

المحاسب سعد البغدادي
المحاسب سعد البغدادي رئيس مدينة الحسنة

أعلن المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، أن الأسبوع القادم سيكون آخر ميعاد  لتسوية الموقف التجنيدي، للشباب الذي تجاوز السن، واستخراج شهادة الإعفاء بالنسبة لأبناء مدينة وقرى الحسنة.

حيث تم تكليف مجلس مدينة الحسنة باستلام الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد ، صورة بطاقة الرقم القومى، الرقم الثلاثي إن لم يكن موجودًا بشهادة الميلاد.

المواقف التجنيدية:

 

حيث يتم  تجهيز الأوراق خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسوية المواقف التجنيدية .

وعلى الراغبين الاستفادة من مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين،  التي تم إطلاقها، للشباب ممن تجاوزت أعمارهم  سن 30عامًا.
 

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الحسنة الموقف التجنيدي ألسن الشباب

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