شباب محافظة شمال سيناء يشارك في برنامج إعداد مدربي أندية السكان

شارك شباب محافظة شمال سيناء، في البرنامج التدريبي لإعداد مدربي أندية السكان، والذي نظمته الإدارة المركزية لتمكين الشباب- الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة (اتجاه)،بالإسكندرية.

وتم اختيار المشاركين وفق معايير ومقاييس عالية تضمن نجاح العملية التدريبية، حول موضوعات متعددة تشمل ختان الإناث، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وتنظيم الأسرة، وصحة المراهقين.

45 مدربا:

ويهدف البرنامج ، إلى إعداد 54 مدربًا محترفًا للانضمام إلى فريق المدربين في المشروع أندية السكان بمختلف محافظات جمهورية مصر. في مجال قضايا الصحة الإنجابية، وذلك ضمن مشروع لرفع الوعي حول قضايا السكان.

ويشارك المتدربون في خطة أندية السكان بعد اعتمادهم من قبل الجهات الشريكة في المشروع (وزارة الشباب والرياضة، صندوق الأمم المتحدة، ومؤسسة اتجاه).

يأتي هذا التدريب في سياق تطوير مشروع أندية السكان في محافظات مختلفة منا:

(الغربية – الشرقية – المنوفية - البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – الإسكندرية – مطروح – الوادي الجديد – القاهرة – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء).