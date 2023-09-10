ناقد رياضي يكشف آخر استعدادات الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي

أكد الناقد الرياضي، عادل عطية، أن النادي الأهلي استعد بشكل جيد للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي، خاصة بعد معسكر النمسا استعدادا للموسم للجديد.

وقال عادل عطية، خلال لقاء له في برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن اتحاد العاصمة الجزائري فريق قوي، ولكن قدرات لاعبي الأهلي سيكون لها دور رئيسي وعامل حاسم خلال اللقاء.

نقاط ضعف الفريق الجزائري

وأضاف الناقد الرياضي عادل عطية، أنه على لاعبي النادي الأهلي التركيز في اللقاء بشكل قوي، مؤكدا أن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي للأهلي، سيلعب على نقاط ضعف الفريق الجزائري.

وأكد الناقد الرياضي، عادل عطية، أن لقاء منتخب مصر وإثيوبيا جاء في بداية الموسم الرياضي، مشيرا إلى أنه كان كبروفة قوية، خاصة أن المنتخب ضمن التأهل لبطولة الأمم الأفريقية القادمة.

وقال عادل عطية، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن منتخب مصر فاز لاستكمال سلسلة الانتصارات التي يسير فيها المنتخب تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا.

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أن فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، لا يختار فقط من الأهلي والزمالك، وإنما دائما يؤكد أن باب المنتخب مفتوح للجميع، ونجح في تقديم نتائج مميزة.

بطولة أمم أفريقيا

وأشار عادل عطية إلى أن غياب محمد صلاح يؤثر في أداء المنتخب، ولكن روي فيتوريا كان لديه رغبة في إراحة النجوم الأساسية للمنتخب قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا في بداية العام المقبل.