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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تكريم روي فيتوريا وميكالي في حفل رعاة منتخب مصر

تكريم روي فيتوريا
تكريم روي فيتوريا و ميكالي

كرمت الشركة المتحدة برئاسة الدكتور أشرف سالمان و الاستاذ محمد يحيي لطفي ، روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على هامش حفل الإعلان عن رعاة منتخب مصر ، وروجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي .

أعلنت الشركة المتحدة برئاسة الدكتور أشرف سالمان و الاستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة عن رعاة المنتخبات الوطنية في حفل ضخم ، بحضور منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، وبتواجد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة العاصمة الجديدة وجمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة.

كما كشفت الشركة المتحدة في المؤتمر عن رعاة منتخب مصر وضمت شركة اتصالات مصر بحضور المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي و الاستاذ محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا.

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