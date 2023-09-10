الأهلي يعلن عن صفقة موديست خلال ساعات.. تفاصيل التعاقد

كشف مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "الأهلي سيعلن خلال ساعات قليلة عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي انتوني موديست مهاجم كولن وبوروسيا دورتموند الألماني السابق.

وأضاف مجدي عبد الغني: "خلال الساعات الماضية كثف النادي الأهلي التفاوض مع اللاعب الذي وافق علي عرض الأهلي، والأهلي قام بإغراء اللاعب بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، والتي سيشارك بها اللاعب لأول مرة فى مسيرته.

وتابع: "وكيل كولر لامبرتي كان السر فى عرض موديست والتعاقد معه وكولر يعرف إمكانيات اللاعب بصورة جيدة وموافق علي ضمه ولم يتحدث عن عمر اللاعب.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.