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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. شيرين تكشف عن أسرار تذاع لأول مرة في "واحد من الناس"

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" وتذاع عبر حلقتي الاسبوع الأحد والاثنين علي شاشة قناة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة شيرين ، والتي تفتح خزائن أسرارها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها .

وتكشف شيرين عن اسمها الحقيقي " أشجان " واسم الشهرة شيرين ومن اختار لها هذا الاسم ، كما تتحدث عن أمها وجنسيتها التركية  ، وعن عشقها للباليه والتحاقها بكلية الحقوق ، وسر حبها للفنانة الراحلة كريمة مختار.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون ، وأيضا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجرايد اوتيل ، كما تتحدث عن مسرحية المتزوجون ومين رشحها للدور ؟ وهل صحيح ان الفنان سمير غانم ماعملش معاك بروفات ؟وأهم ذكرياتها ، وأجرها فى المتزوجون ؟

كما تتحدث عن عملها مع النجم الكبير عادل إمام ، والذي يعد من  اهم محطات حياتها ... وكيف بدأت العلاقة الفنية والانسانية معه ؟

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد والاثنين عبر شاشة قناة الحياة.
 

الإعلامى د عمرو الليثى الفنانة شيرين الفنان سمير غانم المتزوجون برنامج واحد من الناس عمرو الليثي

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