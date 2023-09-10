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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بحلوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار " الجمهورية الجديدة - حلم وطن " والمقام بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب.

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ويشارك فى فعاليات الأسبوع طلاب 45 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا ، بواقع 3500 طالبا وطالبة ، وتستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر الجاري.


والتقى الدكتور ناصر الجيزاوي على هامش الفعاليات بوفد الجامعة المشارك فى الأسبوع ، بحضور الدكتور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، وإبراهيم عبد الله  القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب وحث الطلاب على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة بنها فى فعاليات ومسابقات الأسبوع ، كما طالبهم بزيادة التفاعل والتعارف مع طلاب الجامعات الأخرى وتحقيق أكبر استفادة من المشاركة .


وأكد القائم بعمل رئيس جامعة بنها على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في هذا التجمع الطلابي الكبير والتواصل الفعال بين كل الجامعات المصرية ، مشيرا إلى أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.


من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة بنها تشارك في أسبوع شباب الجامعات بوفد يضم 130طالبا وطالبة ومشرفين ينافسون على المراكز الأولى في جميع المسابقات المختلفة، مؤكدا علي أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة ، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها القائم بعمل رئيس جامعة بنها نائب رئيس الجامعة

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