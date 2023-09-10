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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 129 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات خدمية وتنموية بمركز أبوحماد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ  4 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة – الكهرباء" بمركز أبو حماد بتكلفة 129 مليون جنيه جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

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أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة البوز /ع (11 فصل) بتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة كفر عياد / س (11 فصلاً) بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من موزع خلوة ابو مسلم بتكلفة 100 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من انشاء محلات وحمام سباحة بمركز شباب ابو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.

الأبنية التعليمية التيار الكهربائى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرب والصرف الصحى الشرقية الطرق والكباري الصرف الصحى الفصول المدرسية الكثافة الطلابية

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