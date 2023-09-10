بتكلفة 129 مليون جنيه.. افتتاح 4 مشروعات خدمية وتنموية بمركز أبوحماد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة – الكهرباء" بمركز أبو حماد بتكلفة 129 مليون جنيه جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة البوز /ع (11 فصل) بتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة كفر عياد / س (11 فصلاً) بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من موزع خلوة ابو مسلم بتكلفة 100 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من انشاء محلات وحمام سباحة بمركز شباب ابو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.