بتكلفة 60 مليون جنيه| بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بالعدوة بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمُقامة على مساحة 1436م ، وذلك تمهيداً لإفتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة إستيعابية 10 الاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه ، لتساهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقري المجاورة لها.

قدمت المهندسة ايمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري (العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين).

تفقد المحافظ مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز (الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس) بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنيه ، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة ، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.