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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية تتفقد مستشفى طوخ المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية مستشفي طوخ المركزي وذلك للإطمئنان علي سير العمل بالمستشفي.

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وقامت بالتأكد من تواجد الطاقم الطبي كاملا وتفقدت أقسام المستشفي المختلفة كالاستقبال والطوارئ وتأكدت من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قامت بالمرور علي القسم الداخلي واطمأنت علي أحوال المرض وعن مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفي ، كما تفقدت سيادتها   شبكة الغازات بالمستشفي.

وأوصت بضرورة الصيانة الدورية والمستمرة لكافة الأجهزة الطبية والغير طبية بالمستشفي ، كما أكدت أنها ستبذل قصاري جهدها في مساندة فريق المستشفي لإزالة كافة الصعوبات التي تعوق تقديم الخدمة الطبية كاملة ً للمرضى.

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