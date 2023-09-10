عالم أزهري: الإنابة بالأعمال الدينية تجوز في بعض العبادات

أكد دكتور سيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الإنابة في الأعمال الدينية، لا يجوز في بعض العبادات منها الصلاة، ومنها عبادات يجوز فيها منها الحج والعمرة، ولكن لها شروط لا بد من اتباعها.

وقال سيد نجم، خلال لقاء له لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الإنابة في الحج أو العمرة، قد يقوم بها الشخص نيابة عن شخص متوفي، سواء الأبن لأحد والديه أو غيره.

وتابع أحد علماء الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى يسر في العبادات على المرضى، حتى أنه في الصلاة يمكن للمريض أن يصلى وهو جلوس أو على فراشه، كما في الحج والعمرة، من أهم شروطها أنه “من استطاع اليها سبيلا”.

إنابة غيره

وأشار سيد نجم إلى أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره.