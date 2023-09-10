بسبب تغير المناخ.. الجفاف يهدد فرنسا في الشتاء

يُستخدم ما يقرب من نصف الكمية البالغة 32 مليار متر مكعب من المياه المسحوبة رسميًا في فرنسا لتبريد محطات الطاقة الحرارية، بحسب تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.

وللتعامل مع الجفاف الذي يهدد بفصل الشتاء، دعا وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو، إلى إصدار أوامر تقييد المياه اعتبارًا من نهاية فبراير الماضي، وهو الوضع الذي يمكن أن يصبح مألوفا في فرنسا، تحت تأثير تغير المناخ، بحسب وصف تقرير صيحفة لوموند.

وفي فرنسا، هطلت الأمطار بمعدل 510 مليار متر مكعب (م3) سنويا بين عامي 1990 و2018، مع تقلبات سنوية تتراوح بين 400 مليار و600 مليار م3، وفقا لبيانات الاتحاد المهني للأعمال في فرنسا.

ويمثل "احتياطي المياه المتجددة" في فرنسا- ما يتبقى بعد التبخر والتحويلات بين البلدان - في المتوسط 200 مليار متر مكعب سنويا (مع اتجاه نزولي). وتتطلب الأنشطة البشرية سحب حوالي 32 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في المتوسط منذ عام 2010 (باستثناء السدود التي تبلغ حصتها 650 مليار متر مكعب)، ويتم إرجاع جزء كبير منها إلى البيئات المائية.

وفي عام 2019، مثلت مياه الشرب حوالي 17% من حجم المياه العذبة المجمعة في فرنسا، أي 217 لترًا يوميًا لكل ساكن. بسبب التسربات أثناء النقل (تقدر بـ 10%) ثم أثناء التوزيع (حوالي 20%)، يكون الاستهلاك الفعلي دائمًا أقل حيث بلغ 147 لترًا من مياه الشرب يوميًا في عام 2019.

ويظهر تحليل هولندي ورد في تقرير الاتحاد المهني لشركات المياه لعام 2019 تطورات مثيرة للاهتمام مع مرور الوقت. وبالتالي، تستهلك الغسالات والمراحيض كمية أقل بكثير من المياه اليوم عما كانت عليه قبل عشرين عامًا (-11.2 لتر و-8.2 لتر على التوالي). وعلى العكس من ذلك، زاد استخدام الدش وحوض الغسيل بشكل ملحوظ للغاية (+14 لترًا).

ويتم استخدام أكثر من نصف المياه التي يتم سحبها سنويًا من البيئة في فرنسا (الأنهار والمياه الجوفية وما إلى ذلك) لتبريد محطات الطاقة النووية التي تنتج الكهرباء. لكن 2.6% فقط من هذا الحجم يعتبر مستهلكاً، ما يعني أن حصة الطاقة النووية في استهلاك المياه العذبة تصل إلى حوالي 12% من إجمالي استهلاك البلاد.