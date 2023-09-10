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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. موقع عالمي يعلن انتقال موديست إلى الأهلي

صدى البلد

أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي، انتقال الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند السابق إلى النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” أن اللاعب موديست وقع عقدًا مع النادي الأهلي لمدة موسم واحد فقط، على أن ينتهي في يونيو 2024.

وكان “صدى البلد" قد أكد أمس توصل النادي الأهلي لاتفاق مع الفرنسي موديست، على انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لمدة موسم واحد مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

ويسعى النادي الأهلي لضم مهاجم قوي استعدادًا لمشاركته في عدد كبير من البطولات خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يجد ضالته في الفرنسي موديست.

أرقام موديست الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند

شارك موديست، البالغ من العمر 35 عامًا، مع فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، في 28 مباراة، بواقع 1269 دقيقة، نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

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