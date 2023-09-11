ممفيس للأدوية: 90 مليون جنيه أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 22% خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بنحو 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي، من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت مبيعات شركة ممفيس للأدوية، 664 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

مصنع ممفيس الأول

وأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثاني الذي بدأ إنتاجه في عام 1988.

وفي عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات، تابعة للشركة القابضة للأدوية التي تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس، وتنتج الشركة مختلف أشكال الأدوية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم الشركة، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.