عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ممفيس للأدوية: 90 مليون جنيه أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي

ممفيس للأدوية
ممفيس للأدوية

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 22% خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بنحو 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي، من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت مبيعات شركة ممفيس للأدوية، 664 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.

txt

قطاع الأعمال: افتتاح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية بتكلفة 33 مليون جنيه

txt

665 مليون جنيه مبيعات ممفيس للأدوية في العام المالي الماضي

يشار إلى أن شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

مصنع ممفيس الأول 

وأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثاني الذي بدأ إنتاجه في عام 1988.

وفي عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات، تابعة للشركة القابضة للأدوية التي تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس، وتنتج الشركة مختلف أشكال الأدوية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم الشركة، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.

ممفيس للادوية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام العام المالي الماضي الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من العاصفة دانيال.. رزوج يشكو: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب.. وأحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية

أخبار التعليم| مفاجآت سارة في المدارس خلال العام الجديد.. الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية ومواعيد الكشف الطبي

أمريكا تفتح تحقيقا رسميا مع هواوي.. اعرف السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

تعليمات هامة من كلية إعلام جامعة القاهرة للطلاب الجدد

كلاكيت تالت مرة.. هروب سيف شكري لاعب المصارعة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للطهي والتنظيف ورعاية الكبار.. شاهد أغرب الروبوتات المصنعة في العالم

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ