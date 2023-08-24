قطاع الأعمال: افتتاح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية بتكلفة 33 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه.

كما شهد وزير قطاع الأعمال العام توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية في ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية.

جاء ذلك بحضور رشا عمر، مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور مدحت عباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية، والدكتور باسم عبد الله، رئيس شركة ممفيس للأدوية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة ممفيس للأدوية ياتي ضمن خطة وزارته لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص جميع منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتابع: “الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وحريصة على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة”.

زأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الأنسولين.

وأشار إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.

يشار إلى أن شركة ممفيس - التي بدأت نشاطها عام 1940 - تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في مصر و منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل و إضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها.

