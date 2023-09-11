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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدبابة الفرنسية وصلت| مهاجم الأهلي الجديد يرفع طموحات “الأحمر”.. و"كاف" يحسم مشاركة موديست في السوبر

صدى البلد

يشهد عالم كرة القدم المصرية، حدثًا مثيرًا بقرب انضمام مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق الفرنسي أنطوني موديست، إلى صفوف النادي الأهلي. حيث اختار موديست الكشف الطبي في ألمانيا قبل الانضمام إلى الأحمر، وسط توقعات بأن يكون إضافة قوية للفريق. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أحداث هذه الصفقة المثيرة وأهم التفاصيل.

 

 

موديست يتجه إلى ألمانيا

وأعلن مصدر داخل النادي الأهلي، أن الفرنسي أنطوني موديست قرر الكشف الطبي في أحد المستشفيات في ألمانيا. وذلك استجابةً لطلب اللاعب نفسه، وقد وافق النادي الأهلي على هذا الاختيار.

 

 توقيع العقود في الأفق

وعندما ينتهي موديست من الكشف الطبي بنجاح، سيتم التوقيع على العقود الرسمية لانضمامه إلى الأهلي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي فورًا، مما سيمكن اللاعب من الانضمام إلى صفوف الفريق في الساعات القليلة المقبلة.

 

تفاصيل عقد المهاجم الفرنسي

وبناءً على تقارير صحفية فرنسية، فإن العقد المتوقع سيكون لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر. وهذا يعني أن الأهلي يستعد لاستقبال موديست كلاعب في صفقة انتقال حر.

 

 التحضيرات لكأس السوبر الأفريقي

والأهلي يتجه للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي قريبًا، حيث سيلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري. يرغب النادي في ضم موديست في أسرع وقت ممكن لتعزيز خط هجوم الفريق، ومن المنتظر أن يكون له دور كبير في هذه المباراة المهمة.

 

 مستقبل موديست في مصر

ومن المعروف أن موديست قرر الانضمام إلى الأهلي للعب في الدوري المصري، وهذا يعني أنه سيواجه تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري الألماني. ومن المقرر أن يتم الكشف الطبي في القاهرة، وفي حالة سير الأمور بسلاسة، سينضم اللاعب لصفوف الأهلي.

 

وأكد المصدر أن اللاعب فور انتهاء الكشف الطبي سيوقع العقود، وسيعلن الأهلي فورًا عن الصفقة، لينضم اللاعب إلى صفوف الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

 

وأشار إلى أن اللاعب هو من اختار أن يكون الكشف الطبي في ألمانيا، ووافق المارد الأحمر على طلبه.

 

ويترقب الأهلي في الساعات القليلة المقبلة، حسم صفقة موديست، من أجل ضمه للفريق، قبل لقاء يوم الجمعة المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.


 

 

مصير مشاركة موديست في مباراة السوبر الأفريقي

 

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات حول مصير مشاركة اللاعب، مؤكدًا أنه يحق له المشاركة بمباراة كأس السوبر الأفريقي، دون أي أزمة.

 

وأوضح المصدر أن قائمة الأهلي المشاركة في المباراة جرى إرسالها بالفعل، إلا أن الأحمر من حقه إضافة أي صفقات يبرمها قبل المباراة، وذلك بشرط أن يجرى قيده محليًا، ليكون جاهزًا للمشاركة دون أي مشكلات.


 

وشهدت الساعات الماضية تحركا مفاجئا من جانب أمير توفيق المدير الرياضي للنادي الأهلي في صفقة أنتوني موديست مهاجم نادي بوروسيا دورتموند السابق، في ظل اقتراب النادي من حسم الصفقة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم الخط الهجومي للفريق.

 

أمير توفيق يتابع حساب أنتوني موديست 

 

وتابع أمير توفيق المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حساب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم نادي بوروسيا دورتموند السابق على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم الصفقة بشكل رسمي ونهائي، والانضمام إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

 

فإن اقتراب انضمام موديست إلى الأهلي يعد حدثًا مهمًا في عالم كرة القدم المصرية. من المتوقع أن يسهم اللاعب بشكل كبير في تعزيز هجوم الفريق ومساعدته في تحقيق النجاحات المستقبلية. نتطلع بشغف إلى متابعة تطورات هذه الصفقة المثيرة.

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