الرئيس التركي يعلن عن مقترح جديد مع روسيا بشأن صفقة الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه عرض على روسيا زيادة تجهيز الحبوب الروسية للدول الأكثر فقرا.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: "على هامش القمة، ناقشنا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مبادرة تسليم مليون طن من الحبوب من روسيا إلى تركيا لطحنها وتحويلها إلى دقيق وإرسالها إلى الدول الأفريقية الفقيرة، واقترح ألا نتوقف عند هذه الكميات".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من أصل 33 مليون طن من الحبوب المصدرة بموجب صفقة الحبوب حصل الغرب على 44%، وتم توريد 14% إلى تركيا وذهب 14% فقط إلى الدول الإفريقية.

وتابع: "يشير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حقيقة أن الغرب فشل في الحفاظ على كلمته التي أعطاها لـ روسيا في سياق الصفقة".

واقترح أردوغان أن يتم إرسال مليون طن إضافي من الحبوب للمعالجة في تركيا وقطر، لافتا إلى أن هذا المشروع مفيد ومستعدون للمشاركة فيه.

وبحسب الرئيس التركي، فإن أنقرة ستواصل "العمل في هذا الشأن باستخدام دبلوماسية الهاتف"، مضيفا أن وزارة الخارجية ستتولى هذا الأمر. وسنواصل اتخاذ خطوات تجاه الدول الإفريقية في إطار إجراءات مكافحة الفقر.

والتقى وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيرة التركي هاكان فيدان في موسكو في 31 أغسطس لمناقشة صفقة الحبوب ومعايير تنفيذ مبادرة تنظيم إمدادات مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض بموجب ضمان مالي من قطر لمزيد من المعالجة في تركيا والشحن إلى أفقر البلدان، كما ناقش بوتين وأردوغان هذا الموضوع في سوتشي في 4 سبتمبر.

وأشار الجانبان إلى أن هذا المشروع ليس بديلا عن صفقة الحبوب، ولكن يهدف إلى منع حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بالغذاء في البلدان الأكثر فقرا، وأعربت تركيا عن دعمها لهذه المبادرة.